ابوظہبی میں نومبر میں عالمی جوجٹسو چیمپیئن شپ کا انعقاد

ابوظہبی، 25 اگست، 2025 (وام)--ولی عہد ابوظہبی اور چیئرمین ایگزیکٹو کونسل عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان کی سرپرستی میں اس سال نومبر میں 17ویں ابوظہبی ورلڈ پروفیشنل جوجٹسو چیمپیئن شپ متحدہ عرب امارات میں منعقد ہوگی۔
یہ ایونٹ جوجٹسو کے عالمی کلینڈر کا سب سے بڑا اور باوقار ٹورنامنٹ تصور کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے 10 ہزار سے زائد مرد و خواتین کھلاڑی حصہ لیں گے۔
اماراتی جوجٹسو فیڈریشن کے چیئرمین، ایشین یونین کے صدر اور انٹرنیشنل جوجٹسو فیڈریشن کے سینئر نائب صدر عبدالمنعم الہاشمی نے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کا کھیلوں کی مسلسل سرپرستی پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ولی عہد ابوظہبی شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان کے اس عالمی ایونٹ کی سرپرستی پر بھی گہری قدردانی ظاہر کی۔
انہوں نے کہا کہ ابوظہبی ورلڈ پروفیشنل جوجٹسو چیمپیئن شپ عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر چکی ہے اور ایک ایسا پلیٹ فارم بن گئی ہے جو کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، چیمپیئن تیار کرتا ہے اور امارات کے نمائندوں کو بین الاقوامی میدانوں میں فخر کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ساتھ ہی ابوظہبی کے مقام کو جوجٹسو کے عالمی دارالحکومت کے طور پر مزید مستحکم کرتا ہے۔
اماراتی جوجٹسو فیڈریشن نے ایونٹ کا باضابطہ 11 روزہ شیڈول جاری کر دیا ہے۔ مقابلے 12 نومبر کو ایمیچر کیٹیگری سے شروع ہوں گے۔ ابوظہبی ورلڈ جوجٹسو فیسٹیول 13 سے 15 نومبر تک منعقد ہوگا، جس میں نوزائیدہ، بچے اور جونیئرز کے لیے خصوصی مقابلے شامل ہیں۔ اسی دوران پیرا جوجٹسو کے مقابلے بھی 13 نومبر کو ہوں گے۔
یوتھ اور جونیئر کیٹیگریز کے مقابلے 16 اور 17 نومبر کو، جبکہ ماسٹرز ایونٹس 18 اور 19 نومبر کو ہوں گے۔ چیمپیئن شپ کا اختتامی مرحلہ 20 سے 22 نومبر تک پروفیشنل مقابلوں پر مشتمل ہوگا۔
ابوظہبی ورلڈ پروفیشنل جوجٹسو چیمپیئن شپ کا یہ 17واں ایڈیشن گزشتہ 16 برسوں کی کامیاب روایت کو آگے بڑھا رہا ہے، جس نے اسے عالمی معیار کا کھیلوں کا ایونٹ بنا دیا ہے۔ یہ چیمپیئن شپ نہ صرف اعلیٰ درجے کی ایتھلیٹک کارکردگی کو یکجا کرتی ہے بلکہ ثقافتی روابط اور کمیونٹی انگیجمنٹ کو بھی فروغ دیتی ہے۔
یہ ایونٹ اس وژن کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت ابوظہبی کھیلوں کو طرزِ زندگی کے طور پر اپنانے اور ایک صحت مند و فعال معاشرتی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے۔