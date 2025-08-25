متحدہ عرب امارات کے صدر کا انگولا کے صدر کی جانب سے صدارتی محل میں استقبال

لوانڈا، 25 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان آج اپنے سرکاری دورے کے موقع پر لوانڈا کے صدارتی محل پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔
صدرِ انگولا ژواؤ مانویل لورینسو نے صدارتی محل کے دروازے پر معزز مہمان کا خیرمقدم کیا۔ اس موقع پر صدرِ امارات کی آمد پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے، جبکہ اعزازی دستے نے سلامی پیش کی۔
شیخ محمد بن زاید نے انگولا کے وزراء اور اعلیٰ حکام سے مصافحہ کیا، جبکہ صدر لورینسو نے صدرِ امارات کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے اراکین کو خوش آمدید کہا۔
صدرِ امارات کے اس سرکاری دورے پر ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد موجود ہے، جس میں نمایاں شخصیات شامل ہیں۔ ان میں نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، صدارتی کورٹ برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان اور صدرِ امارات کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان شامل ہیں۔
اسی طرح وفد میں سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکرٹری جنرل علی بن حماد الشامسی، وزیرِ صحت و روک تھام عبدالرحمن بن محمد العویس اور وزیرِ توانائی و انفراسٹرکچر سہیل بن محمد المزروعی شریک ہیں۔ ان کے علاوہ وزیرِ کھیل ڈاکٹر احمد بلیحول الفلاسی، وزیرِ خارجہ تجارت ڈاکٹر تھانی بن احمد الزیودی، وزیرِ معیشت و سیاحت عبداللہ بن طوق المری اور وزیرِ ثقافت شیخ سالم بن خالد القاسمی بھی وفد کا حصہ ہیں۔
مزید برآں، وزیرِ سرمایہ کاری محمد بن حسن السویدی، وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر آمنہ بنت عبداللہ الشامسی اور وزیرِ مملکت شیخ شخبوط بن نہیان النہیان بھی اس وفد میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر کے مشیر برائے اسٹریٹجک ریسرچ و ایڈوانس ٹیکنالوجی فیصل عبدالعزیز البناعی، صدارتی دفتر برائے اسٹریٹجک امور اور ابوظہبی ایگزیکٹو آفس کے چیئرمین ڈاکٹر احمد مبارک علی المزروعی، اور مرکزی بینک آف یو اے ای کے گورنر خالد محمد بالاما بھی اس سفر میں شریک ہیں۔
وفد میں مزید یو اے ای اکاؤنٹیبلیٹی اتھارٹی کے چیئرمین حمید عبید ابو شباس اور اماراتی سفیر برائے انگولا سالم علی خمیس عبید الشامسی شامل ہیں، جبکہ کئی دیگر سینئر حکام بھی صدرِ امارات کے ساتھ موجود ہیں۔