نوجوان کھلاڑی نگوموہا کا آخری لمحات میں گول، لیورپول کی نیو کیسل پر سنسنی خیز فتح

لندن، 26 اگست، 2025 (وام)--پریمیئر لیگ کے دلچسپ مقابلے میں لیورپول نے نیو کیسل یونائیٹڈ کو 3-2 سے شکست دے دی۔ سولہ سالہ ریو نگوموہا نے اضافی وقت کے آخری لمحات میں فیصلہ کن گول کر کے اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔
میچ کا آغاز نسبتاً محتاط انداز میں ہوا، تاہم 35ویں منٹ میں ریان گریونبرچ نے شاندار لانگ رینج شاٹ کے ذریعے چیمپئن ٹیم کو برتری دلائی۔ کچھ ہی دیر بعد نیو کیسل مشکلات میں گھر گیا جب انتھونی گورڈن کو خطرناک فاؤل کے باعث ریڈ کارڈ دکھایا گیا۔
ایک کھلاڑی کم ہونے کے باوجود نیو کیسل نے دوسرے ہاف کا آغاز بھرپور انداز میں کیا۔ وقفے کے فوراً بعد ہی ہیوگو ایکیٹیکے نے گیند جال میں پہنچا کر مقابلہ برابر کر دیا۔ اس کے بعد برونو گیوماریش نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسکور میں مزید کمی کی اور اپنی ٹیم کو واپسی کا موقع فراہم کیا۔
تاہم میچ کے اختتام پر منظر بدل گیا۔ کھیل کے سوویں منٹ میں نگوموہا نے شاندار گول کرتے ہوئے نہ صرف ٹیم کو کامیابی دلائی بلکہ اپنی کم عمری کے باوجود بڑا کارنامہ سرانجام دیا۔ یہ گول اس ٹورنامنٹ کا سوواں گول بھی ثابت ہوا۔