نیشنل میڈیا آفس نے سوشل میڈیا صارفین کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا

ابوظہبی، 26 اگست، 2025 (وام)--نیشنل میڈیا آفس نے متعدد سوشل میڈیا صارفین کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کا معاملہ وفاقی استغاثہ کو بھیج دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان افراد نے آن لائن پلیٹ فارمز پر میڈیا کے ضوابط اور مواد کے معیارات کی خلاف ورزی کی تھی۔
ذرائع کے مطابق نیشنل میڈیا آفس کی نگرانی کرنے والی ٹیم چوبیس گھنٹے فعال رہتی ہے۔ یہ ٹیم نہ صرف خلاف ورزیوں کو درستگی کے ساتھ ریکارڈ کرتی ہے بلکہ صارفین کو ان کی خلاف ورزیوں سے آگاہ بھی کرتی ہے اور انہیں قوانین اور ضابطوں پر عمل کرنے کی ہدایت دیتی ہے تاکہ وہ قانونی پیچیدگیوں سے بچ سکیں۔
ترجمان نے واضح کیا کہ ایسے اقدامات کا مقصد ایک ذمہ دار میڈیا ماحول قائم رکھنا اور معاشرے کو غیر تعمیری مواد سے محفوظ بنانا ہے۔ اس موقع پر عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ سوشل میڈیا پر سرگرمیوں کے دوران اخلاقی اقدار اور میڈیا کے اصولوں کو پیش نظر رکھیں۔
یاد رہے کہ رواں سال مارچ میں بھی نیشنل میڈیا آفس نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سوشل میڈیا صارفین کے لیے ضروری ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کی اقدار، رواداری اور بقائے باہمی کے اصولوں کو مقدم رکھیں۔
مزید برآں، بیان میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ متعلقہ اداروں کے تعاون سے ایسے تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی جو ہدایات کی خلاف ورزی کریں گے۔ حکام کے مطابق یہ اقدامات ملک میں ایک محفوظ اور متوازن ڈیجیٹل ماحول کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں جہاں باہمی احترام کو فروغ دیا جا سکے۔