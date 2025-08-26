'گیمز کام 2025' میں دبئی کا ویژن نمایاں، گیمز انڈسٹری میں 30 ہزار نئی ملازمتوں کا ہدف

کولگن، جرمنی، 26 اگست، 2025 (وام) --دنیا کے سب سے بڑے گیمنگ ایونٹ ‘گیمز کام 2025’ میں دبئی کا مستقبل کا ویژن نمایاں رہا۔ دبئی پویلین نے ہزاروں وزیٹرز، عالمی وفود اور بڑی کمپنیوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی جو امارات اور متحدہ عرب امارات میں اس تیزی سے ترقی پاتے شعبے کے مواقع دیکھنے کے خواہاں تھے۔
یہ پہلا موقع تھا جب مشرقِ وسطیٰ کی کسی حکومت کی سرپرستی میں گیمز کام میں باقاعدہ شرکت کی گئی۔ دبئی پویلین میں تین کلیدی ادارے شامل تھے: دبئی فیوچر فاؤنڈیشن، دبئی کلچر اینڈ آرٹس اتھارٹی، اور دبئی ملٹی کموڈٹیز سینٹر۔ ان اداروں نے دبئی کو گیمنگ، تخلیقی صنعتوں اور ڈیجیٹل اکانومی کا عالمی مرکز بنانے کے عزم کو نمایاں کیا۔
پویلین میں زائرین کو دبئی پروگرام فار گیمنگ 2033 (DPG33) سے متعارف کرایا گیا، جس کا مقصد 2033 تک دبئی کو دنیا کے ٹاپ 10 گیمنگ ہب میں شامل کرنا ہے۔ یہ منصوبہ ولی عہد دبئی، ڈپٹی وزیرِ اعظم و وزیرِ دفاع اور دبئی فیوچر فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے متعارف کرایا تھا۔ پروگرام کے تحت 30 ہزار نئی ملازمتیں پیدا کرنے اور دبئی کی ڈیجیٹل معیشت میں ایک ارب ڈالر کا اضافہ کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔
اس موقع پر دبئی فیوچر فاؤنڈیشن کے ڈپٹی سی ای او عبدالعزیز الجزیری نے کہا کہ ‘گیمز کام’ نے دبئی کو عالمی سرمایہ کاروں، تخلیقی افراد اور ٹیلنٹ کے سامنے اپنی قیادت اور ویژن پیش کرنے کا منفرد موقع فراہم کیا۔ ان کے مطابق دبئی کا جدید انفراسٹرکچر اور انوویشن پر مبنی ماحول تخلیقی، ڈیجیٹل، تعلیمی اور تفریحی صنعتوں کو غیر معمولی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔
دبئی پروگرام فار گیمنگ 2033 کے ڈائریکٹر فیصل کاظم کے مطابق دبئی پویلین میں عالمی دلچسپی اس بات کا ثبوت ہے کہ دبئی تیزی سے بین الاقوامی گیمنگ حب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ان کے مطابق اس پروگرام کے آغاز کے بعد سے اب تک سینکڑوں خصوصی گیمنگ کمپنیوں اور متعلقہ کاروباروں نے دبئی کا رخ کیا ہے، جو اس شہر کی وسعتِ مواقع کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے۔
'گیمز کام 2025' نے خود بھی نئے ریکارڈ قائم کیے، جس میں 72 ممالک (2024 میں 64 کے مقابلے میں) کی شمولیت، 1,500 سے زائد نمائش کنندگان اور 2,33,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ایکسپو ایریا شامل ہے۔ ایونٹ نے ایک بار پھر اپنی حیثیت کو مستقبلِ گیمنگ کے سب سے بڑے عالمی پلیٹ فارم کے طور پر ثابت کیا، جہاں ڈویلپرز، پبلشرز، سرمایہ کار اور شائقین ایک ساتھ جمع ہوئے۔