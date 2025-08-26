حاکمِ شارجہ کا شارجہ میوزیم اتھارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کی منظوری کا فرمان جاری

شارجہ، 26 اگست، 2025 (وام) --سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے ایک امیری فرمان جاری کرتے ہوئے شارجہ میوزیم اتھارٹی کے مجموعی تنظیمی ڈھانچے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔
فرمان کے مطابق اتھارٹی کے لیے ایک عمومی تنظیمی فریم ورک تشکیل دیا گیا ہے، جس پر عمل درآمد کے لیے شارجہ ایگزیکٹو کونسل درج ذیل اقدامات کرے گی:
1۔ شارجہ میوزیم اتھارٹی کے تفصیلی تنظیمی ڈھانچے کی تیاری اور اس سے متعلقہ تمام فیصلوں کی منظوری، جن میں مختلف شعبہ جات کے فرائض کے مطابق عہدوں کی وضاحت بھی شامل ہوگی۔
2۔ عمومی ڈھانچے میں شامل محکموں کے تحت قائم کسی بھی ذیلی یونٹ کا قیام، انضمام یا تحلیل، حسبِ ضرورت کیا جا سکے گا۔