اماراتی خواتین قوم کی دھڑکن اور ترقی کی بنیاد ہیں: شیخہ فاطمہ بنت مبارک

ابوظہبی، 26 اگست، 2025 (وام)--جنرل وومن یونین کی چیئر وومن، سپریم کونسل برائے زچگی اور بچپن کی صدر، اور فیملی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی سپریم چیئر وومن، ام الامارات شیخہ فاطمہ بنت مبارک نے کہا ہے کہ اماراتی خواتین معاشرے کی دھڑکن اور قومی اتحاد و پائیدار ترقی کی بنیاد ہیں۔
اماراتی خواتین کے دن کے موقع پر، جس کا موضوع "ہاتھوں میں ہاتھ، پچاس سال کا جشن" رکھا گیا ہے، شیخہ فاطمہ نے کہا کہ یہ دن دراصل اس جدوجہد اور عزم کو خراجِ تحسین ہے جس کے ذریعے خواتین نے ملک کی ہمہ جہتی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ اس قومی دن کا "سالِ کمیونٹی" کے ساتھ آنا اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ خاندان اور خواتین قومی یکجہتی کے بنیادی ستون ہیں۔ ان کے مطابق قیادت کا وژن انہی اقدار کے فروغ اور معاشرتی ہم آہنگی کو مزید مستحکم بنانے پر مبنی ہے۔
شیخہ فاطمہ کے مطابق اماراتی خواتین کا بااختیار بنانا دراصل ایک ترقیاتی ماڈل اور قومی کامیابی کی مسلسل کہانی ہے، جو طویل المدتی وژن اور واضح پالیسیوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کی شمولیت نہ صرف پائیدار ترقی کو یقینی بناتی ہے بلکہ معاشرے کو زیادہ پیداواری، متحد اور عالمی سطح پر مسابقتی بناتی ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ امارات میں ہمیشہ سے خواتین کو بااختیار بنانے کی پالیسی اپنائی گئی ہے اور اس وقت بھی اماراتی خواتین کو بااختیار بنانے کی قومی پالیسی 2023-2031 پر عمل جاری ہے، جس کا نعرہ ہے "ہم کل کے لیے تعاون کرتے ہیں"۔ اس پالیسی کا مقصد تمام شعبوں میں خواتین کی مساوی شرکت اور معیارِ زندگی کو بہتر بنانا ہے۔
ام الامارات نے زور دیا کہ سرکاری ادارے، نجی شعبہ اور کمیونٹی سب کو مل کر خواتین کے کردار کو مزید مستحکم کرنا ہوگا تاکہ خاندان کو مضبوط بنایا جا سکے اور باہمی تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔ ان کے مطابق متحدہ عرب امارات جدید اور ہمہ جہتی حکمت عملیوں کے ذریعے معاشرے کے تمام طبقات کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔
شیخہ فاطمہ نے کہا کہ اماراتی خواتین نے عالمی سطح پر بھی اپنی پہچان بنائی ہے اور مختلف بین الاقوامی فورمز پر ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے دنیا کو اس بااختیار سفر کی گہرائی دکھائی ہے۔ عالمی اداروں میں ان کی قائدانہ موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کرتی ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی معیشت میں خواتین کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہی پائیدار اور جامع ترقی کا حقیقی محرک ہے۔ ان کے مطابق یہ سب کچھ اس جامع ماحول کی بدولت ممکن ہوا ہے جو دانشمند قیادت نے خواتین کی صلاحیتوں پر مکمل یقین رکھتے ہوئے فراہم کیا ہے۔
اماراتی خواتین کے خاندانی کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے شیخہ فاطمہ نے کہا کہ خاندان دراصل معاشرے کی اساس اور یکجہتی کی ضمانت ہے۔ خواتین کے کردار کے بغیر قومی خدمت اور ملکی کامیابیوں کا تحفظ ممکن نہیں۔
اختتام پر انہوں نے کہا کہ "سالِ کمیونٹی" کے موقع پر متحدہ عرب امارات اپنی پچاس سالہ کامیابیوں پر فخر کرتا ہے اور ایک ایسے مستقبل کی جانب پر اعتماد نظر رکھتا ہے جو مواقع، ترقی اور کامیابیوں سے بھرپور ہو۔