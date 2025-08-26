5 ستمبر کو عید میلادالنبیؐ کے موقع پر سرکاری و نجی شعبے میں تعطیل کا اعلان

دبئی، 26 اگست، 2025 (وام)-- متحدہ عرب امارات میں 5 ستمبر بروز جمعہ عید میلادالنبیؐ کے موقع پر عام تعطیل ہوگی۔
وفاقی انسانی وسائل اتھارٹی نے تمام وزارتوں اور وفاقی اداروں کو اس حوالے سے سرکلر جاری کیا ہے، جبکہ موقع کی مناسبت سے قیادت، حکومت اور عوام کے ساتھ ساتھ عرب و اسلامی دنیا کو بھی مبارکباد پیش کی گئی۔
دوسری جانب وزارتِ انسانی وسائل اور ایمریٹائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ نجی شعبے کے ملازمین کے لیے بھی 5 ستمبر کو باقاعدہ تنخواہ کے ساتھ تعطیل ہوگی۔ وزارت نے قیادت، شہریوں اور رہائشیوں کو اس بابرکت موقع پر دلی مبارکباد دی ہے۔