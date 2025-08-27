پاکستان کے دریائے چناب، راوی اور ستلج میں بلند سیلابی ریلا، نشیبی علاقے زیرِ خطر

اسلام آباد، 27 اگست، 2025 (وام)--قومی آفات سے نمٹنے کے ادارے (این ڈی ایم اے) نے پاکستان کے بڑے دریاؤں میں غیر معمولی سیلابی کیفیت کے حوالے سے فوری انتباہ جاری کیا ہے۔ ادارے کے مطابق دریائے چناب میں مارالہ ہیڈورکس سے 6 لاکھ 90 ہزار کیوسک کا انتہائی بلند سیلابی ریلا گزر رہا ہے اور پانی کی سطح میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان(اے پی پی) کے مطابق، قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دریائے راوی میں جسر کے مقام پر ایک لاکھ 70 ہزار کیوسک کا بلند سیلابی ریلا جاری ہے، جو صبح تک 2 لاکھ 50 ہزار کیوسک تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اس صورتحال کے باعث نشیبی علاقے جن میں شاہدرہ، پارک ویو اور موٹروے II شامل ہیں، خاص طور پر متاثر ہونے کے خدشے میں ہیں۔
اسی دوران دریائے ستلج پر گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بھی 2 لاکھ 45 ہزار کیوسک کا غیر معمولی سیلابی ریلا داخل ہو چکا ہے اور اس میں مزید اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
انتظامیہ نے ہدایت کی ہے کہ نشیبی اور متاثرہ علاقوں کے رہائشی فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔