صدر شیخ محمد بن زاید کا مصر کا برادرانہ دورہ مکمل

العالمین، مصر، 27 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے اپنے برادرانہ دورۂ مصر کے اختتام پر نئی العلمین سٹی سے روانگی اختیار کی۔

روانگی کے موقع پر مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے العلمین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر معزز مہمان کو رخصت کیا۔

دورے کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان امارات اور مصر کے دیرینہ دوستانہ تعلقات پر تبادلۂ خیال ہوا۔ اس موقع پر باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے اور دونوں ملکوں اور عوام کے مفاد میں تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے امکانات پر بھی غور کیا گیا۔