شارجہ: جنکشن 10 سے الرفیعہ تک سڑک کی توسیع کا منصوبہ مکمل

شارجہ، 28 اگست، 2025 (وام)--شارجہ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے جنکشن 10 کو الرفیعہ اور ایمریٹس روڈ سے ملانے والی شاہراہ کی ترقیاتی منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے۔ یہ منصوبہ اُن ترقیاتی پیکجز کا حصہ ہے جن کا مقصد ابھرتے ہوئے علاقوں کو سہولیات فراہم کرنا اور سڑکوں کے معیارِ سلامتی کو مزید بہتر بنانا ہے۔
اتھارٹی کے مطابق، منصوبہ 17 کلومیٹر پر محیط تھا جس میں دونوں اطراف سڑک کے شولڈرز کی توسیع اور اسفالٹ کی جامع مرمت شامل رہی۔ ان اقدامات کا مقصد بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ٹریفک کے بہاؤ کو ہموار بنانا اور آمدورفت کو آسان بنانا بتایا گیا ہے۔
اتھارٹی کے چیئرمین انجینئر یوسف خمیس العثمانی نے وضاحت کی کہ یہ منصوبہ اُن جامع حکمتِ عملیوں کا حصہ ہے جن کے تحت تیزی سے ترقی کرتے علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ اُن کے بقول، نئی توسیع شدہ سڑک مختلف علاقوں کو ایمریٹس روڈ سے مزید بہتر انداز میں جوڑتی ہے، جس سے نقل و حرکت سہل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمہ گیر ترقی کو بھی تقویت ملے گی۔
مزید بتایا گیا ہے کہ منصوبے میں یوٹرنز اور انٹرچینجز کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ نئی سمت نما اور ٹریفک سائن بورڈز بھی نصب کیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کے تحفظ کو بہتر بنایا جا سکے۔