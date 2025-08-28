جی سی سی سیکریٹری جنرل کی اماراتی بیلون ٹیم کو خراجِ تحسین، خلیجی بیلون مہم کا اعلان

ریاض، 28 اگست، 2025 (وام)--خلیج تعاون کونسل (GCC) کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے ریاض میں اماراتی بیلون ٹیم سے ملاقات کے دوران گزشتہ 22 برسوں میں ان کی علاقائی اور بین الاقوامی کامیابیوں کو سراہا۔ اس موقع پر کیپٹن پائلٹ عبدالعزیز ناصر المنصوری کی قیادت میں وفد موجود تھا۔
البدیوی نے اس موقع پر جی سی سی بیلون انیشی ایٹو کا افتتاح کیا، جو آئندہ مہینوں میں اماراتی بیلون کے تحت خلیجی ممالک اور عرب دنیا میں شروع کیا جائے گا۔ اس مہم کا مقصد خلیجی شناخت کے جذبے کو فروغ دینا اور مشترکہ خلیجی عمل کی کامیابیوں کو اجاگر کرنا ہے۔
سیکریٹری جنرل نے ٹیم کی شاندار کارکردگی اور عالمی سطح پر ان کی شمولیت کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیلون ٹیم نے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں مختلف فورمز پر نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور ان کی تخلیقی کاوشیں قابلِ ستائش ہیں۔