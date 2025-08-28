عجمان چیمبر اور پیرو کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق

عجمان، 28 اگست، 2025 (وام)--عجمان چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر جنرل سالم السویدی نے متحدہ عرب امارات میں پیرو کے سفیر البرٹو الیخاندرو فارخی اورنا اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا۔ ملاقات میں دوطرفہ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے، باہمی سرمایہ کاری بڑھانے اور تجارتی تبادلے کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی۔
اجلاس میں کھانے کی صنعت، زرعی مصنوعات اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ تجارتی تعلقات میں تنوع اور منڈیوں کی گوناگونی کو بروئے کار لا کر نئے سرمایہ کاری مواقع پیدا کیے جائیں۔
شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ تجارتی اعداد و شمار کے تبادلے، معلومات کی شراکت اور خصوصی اقتصادی فورمز کے انعقاد کے ذریعے تعاون کے دائرے کو وسیع کیا جائے۔ اس ضمن میں کاروباری رہنماؤں اور سرمایہ کاروں کی فعال شرکت کو بھی اہم قرار دیا گیا۔
عجمان چیمبر کی جانب سے صنعت، سیاحت، تعلیم، صحت اور تعمیرات جیسے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پیش کیے گئے۔ اجلاس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ اجمان نے کاروباری ماحول کو آسان اور لچکدار بنانے کے لیے نمایاں اقدامات کیے ہیں۔
پیرو کے سفیر نے عجمان اور اپنے ملک کے درمیان وسیع تر تعاون کے امکانات کو اجاگر کیا اور کہا کہ دونوں معیشتوں کی مضبوطی مشترکہ مفادات کو مزید آگے بڑھانے میں مددگار ہوگی۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پیرو تجارتی اور صنعتی تعلقات کے دائرے کو مزید وسیع کرے گا۔
ملاقات کے اختتام پر سالم السویدی اور پیرو کے سفیر نے ایک دوسرے کو یادگاری شیلڈز اور تحائف پیش کیے اور آئندہ دونوں ممالک کے تجارتی وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا۔