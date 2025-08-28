شارجہ ایئرپورٹ پر ’’فلائی چم‘‘ کی پروازوں کا آغاز، شام اور امارات کے درمیان فضائی رابطے مضبوط

شارجہ، 28 اگست، 2025 (وام)--شارجہ ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ شام کی فضائی کمپنی فلائی چم نے شارجہ کے لیے اپنی پروازوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ اقدام شارجہ ایئرپورٹ کو خطے اور بین الاقوامی سفر کے ایک اہم مرکز کے طور پر مزید مستحکم کرنے کی سمت ایک بڑا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
افتتاحی پرواز شارجہ ایئرپورٹ پر پہنچی تو اس موقع پر کسٹمر سروس ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد الحمودی، فلائی چم کے کمرشل ڈائریکٹر حمدی خلف اور دونوں اداروں کے دیگر اعلیٰ عہدیداران موجود تھے۔
فلائی چم ہر ہفتے دمشق اور شارجہ کے درمیان پانچ پروازیں چلائے گا، جو دوپہر دو بجے شارجہ پہنچیں گی اور سہ پہر تین بجے واپس روانہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ حلب اور شارجہ کے درمیان ہفتے میں دو پروازیں بھی چلائی جائیں گی، جو صبح ساڑھے چار بجے روانہ ہو کر ساڑھے پانچ بجے شارجہ پہنچیں گی۔ یہ سروس شام اور امارات کے درمیان مسافروں کے لیے مزید سفری سہولتیں فراہم کرے گی۔
ایئرپورٹ اتھارٹی کے چیئرمین علی سلیم المیدفا نے کہا کہ فلائی چم کی شروعات شارجہ ایئرپورٹ کی اسٹریٹجک توسیع اور خطے کے فضائی رابطوں کو بہتر بنانے کی کاوشوں میں ایک قیمتی اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی پروازیں بڑھتی ہوئی طلب کے جواب میں لائی گئی ہیں اور اس سے لوگوں کو سفر کے زیادہ لچکدار مواقع میسر آئیں گے، جس سے اہل خانہ اور عزیزوں سے روابط بھی مستحکم ہوں گے۔
فلائی چم کے سی ای او کیپٹن موسیٰ بطرس نے کہا کہ شارجہ ایئرپورٹ خطے کے بڑے ہوا بازی مراکز میں سے ایک ہے اور یہاں اپنی پروازوں کا آغاز ہمارے لیے ایک اہم اسٹریٹجک قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شراکت داری مسافروں کے لیے سفری سہولتوں میں آسانی اور شام و امارات کے درمیان روابط کو مزید مضبوط کرے گی۔