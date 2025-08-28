پاکستان کی خاتونِ اوّل آصفہ بھٹو زرداری کا اماراتی خواتین کو خراجِ تحسین

اسلام آباد، 28 اگست، 2025 (وام)--پاکستان کی خاتونِ اوّل آصفہ بھٹو زرداری نے اماراتی خواتین کے عزم و حوصلے کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں اور دنیا بھر کی خواتین کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔
ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان (اے پی پی) کے مطابق آصفہ بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ اماراتی خواتین مختلف شعبوں میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔
اس نے اپنے ‘X اکاؤنٹ’ پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، “اماراتی ویمنز ڈے کے موقع پر میں ان خواتین کو سلام پیش کرتی ہوں جو رکاوٹیں عبور کرکے حکومت، کاروبار، سائنس اور ثقافت کے شعبوں میں قیادت کے منصب پر فائز ہیں۔ یہ سب کچھ اُم الامارات، محترمہ شیخہ فاطمہ بنت مبارک کی بصیرت افروز قیادت اور رہنمائی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔”