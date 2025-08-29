لبنان۔اسرائیل سرحد پر اقوام متحدہ کی امن فوج کی تعیناتی میں توسیع، آئندہ سال سے بتدریج انخلا کا آغاز

نیویارک، 29 اگست، 2025 (وام)--اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان ’’بلیو لائن‘‘ کہلانے والی سرحدی پٹی پر تعینات امن فوج (یونیفل) کی موجودگی 31 دسمبر 2026ء تک برقرار رہے گی۔
تاہم قرارداد میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ اس مدت کے بعد ایک سالہ مرحلہ وار اور محفوظ انخلا کا عمل شروع کیا جائے گا، جس کے دوران اقوام متحدہ کی فورس اپنے عملے کی واپسی لبنانی حکومت کے ساتھ قریبی مشاورت کے تحت مکمل کرے گی۔
اقوام متحدہ کی یہ عبوری فورس (یونیفل) 1978ء میں اس وقت قائم کی گئی تھی جب جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے انخلا کی نگرانی ضروری تھی۔ اس کے بعد سے یہ فورس سرحدی علاقے میں امن و سلامتی قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
قرارداد کے مطابق انخلا کے دوران یونیفل کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اقوام متحدہ کے عملے کو سکیورٹی فراہم کرے اور اپنے ٹھکانوں و اڈوں کے اطراف صورتِ حال کی نگرانی جاری رکھے۔