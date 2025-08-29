ادنوک کا شیئرز کی فروخت میں کامیاب قدم، ایک ارب 16 کروڑ درہم کی ادارہ جاتی سرمایہ کاری

ابوظہبی، 29 اگست، 2025 (وام)--ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی (ادنوک) نے اعلان کیا ہے کہ ادنوک لاجسٹکس اینڈ سروسز (ادنوک ایل اینڈ ایس) نے تقریباً 22 کروڑ 20 لاکھ شیئرز ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو فروخت کیے ہیں، جو کمپنی کے جاری شدہ حصص کا تقریباً 3 فیصد بنتے ہیں۔
یہ پیشکش ادنوک کی اُس حکمتِ عملی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ اپنے درج شدہ اداروں کو MSCI انڈیکس میں شامل کرانے اور سرمایہ کاروں کے لیے طویل المدتی قدر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سودے کے بعد کمپنی کا فری فلوٹ بڑھ کر تقریباً 22 فیصد ہوگیا ہے جس سے اس کے حصص کی لیکویڈیٹی میں بہتری اور سرمایہ کاروں کی بنیاد میں مزید تنوع آیا ہے۔
ادنوک ایل اینڈ ایس نے جون 2023ء میں ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج پر لسٹنگ کے بعد سے ترقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ صرف 2025ء کی پہلی ششماہی میں کمپنی کی آمدن 40 فیصد بڑھ کر 2.7 ارب درہم اور ایبٹڈا 26 فیصد اضافے کے ساتھ ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ کمپنی نے 2024ء میں 4.2 ارب درہم ایبٹڈا حاصل کیا تھا جو آئی پی او کے وقت سے تقریباً دوگنا ہے۔
کمپنی اس وقت 95.5 ارب درہم کے طویل المدتی معاہدوں اور 960 سال سے زائد کے فارورڈ کانٹریکٹس رکھتی ہے، جو کاروبار کی پائیداری اور منافع بخشی کو ظاہر کرتا ہے۔ 2025ء میں کمپنی کی آمدنی میں 20 فیصد سے زائد اور ایبٹڈا میں درمیانی 20 فیصد اضافے کا ہدف رکھا گیا ہے۔
ادنوک ایل اینڈ ایس کے حصص پر 17 بڑی مقامی و عالمی مالیاتی اداروں کے تجزیہ کاروں نے “Buy” کی سفارش دی ہے۔ کمپنی نے اپنے سالانہ رہنمائی اعداد و شمار بھی بہتر بنائے ہیں اور 2025ء میں 5 فیصد اضافہ کرتے ہوئے ایک ارب 53 ملین درہم کا ڈویڈنڈ ادا کرنے کی توثیق کی ہے۔
ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کی جانب سے اس پیشکش میں زبردست دلچسپی ظاہر کی گئی، جس میں سبسکرپشن کی سطح تقریباً 7 گنا رہی۔ صرف چار گھنٹوں میں مکمل ہونے والے بک بلڈنگ کے عمل میں فی شیئر قیمت 5.25 درہم مقرر کی گئی جو خطے میں ثانوی شیئر فروخت کے لیے سب سے کم ڈسکاؤنٹ میں سے ایک ہے۔
ادنوک کے گروپ چیف فنانشل آفیسر خالد الزعابی نے کہا کہ یہ کامیاب پیشکش کمپنی کی طویل المدتی حکمتِ عملی اور سرمایہ کاروں کے لیے پائیدار منافع کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہے۔
ادنوک ایل اینڈ ایس خطے کے سب سے بڑے اور جدید بحری بیڑوں میں سے ایک رکھتی ہے، جس میں 340 سے زائد ملکیتی اور سالانہ 600 سے زیادہ چارٹرڈ جہاز شامل ہیں۔ کمپنی دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں 100 سے زیادہ صارفین کو توانائی کی محفوظ اور مؤثر ترسیل یقینی بناتی ہے اور ابوظہبی کو عالمی شپنگ اور لاجسٹکس مرکز کے طور پر مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔