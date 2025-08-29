غزہ میں اماراتی پائپ لائن منصوبے کا افتتاح، لاکھوں افراد کو پینے کا پانی میسر

غزہ، 29 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے وفد نے غزہ کی پٹی میں ایک بڑے پائپ لائن منصوبے کا افتتاح کیا ہے جس کے ذریعے مصر میں قائم اماراتی ڈیسالینیشن پلانٹس سے پینے کا صاف پانی غزہ پہنچایا جائے گا۔ یہ اقدام جنگ کے آغاز سے پانی کی شدید قلت کا شکار ہزاروں خاندانوں کے لیے ایک بڑی سہولت قرار دیا جا رہا ہے۔
یہ منصوبہ 'آپریشن الفارس الشهم 3' کے تحت مکمل ہوا اور افتتاحی تقریب میں آپریشن کی سپورٹ کمیٹی، کوسٹل میونسپل واٹر اتھارٹی کے نمائندے، معززین اور مقامی رہنما شریک ہوئے۔ افتتاح کے بعد باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا کہ مصر سے جنوبی غزہ تک ڈیسالینیشن پلانٹس کا پانی اس نئی پائپ لائن کے ذریعے پہنچنا شروع ہوگیا ہے۔
تقریباً 7.5 کلومیٹر طویل اس پائپ لائن کی گنجائش روزانہ 20 لاکھ گیلن ہے، جو دس لاکھ سے زائد افراد کو فائدہ پہنچائے گی۔ یہ لائن خان یونس میں قائم ’’البراق ریزروائر‘‘ سے منسلک کی گئی ہے جس کی گنجائش 5 ہزار مکعب میٹر ہے، اس طرح مزید علاقوں کو صاف پانی کی فراہمی ممکن بنائی گئی ہے۔
یہ منصوبہ امارات کی اُن مستقل کوششوں کا تسلسل ہے جو غزہ میں پہلے ہی جاری ہیں، جن میں چھ ڈیسالینیشن پلانٹس کا قیام، ریزروائر اور ٹینکرز کی فراہمی اور کنوؤں کی دیکھ بھال شامل ہے۔ اس پائپ لائن کو غزہ کے مکینوں اور بے گھر افراد کے لیے ’’زندگی کی لائف لائن‘‘ قرار دیا جا رہا ہے۔
افتتاح کے بعد صحافیوں، سماجی تنظیموں اور مقامی رہنماؤں نے پائپ لائن اور مختلف ریزروائرز کا دورہ کیا اور پینے کے پانی کی تقسیم کے مراکز کا جائزہ لیا۔
یہ منصوبہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی قیادت غزہ کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور انہیں زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔