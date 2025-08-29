تاتارستان پیٹروکیمیکل فورم میں امارات کی شرکت، توانائی کے شعبے میں تعاون پر بات چیت

ابوظہبی، 29 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے وزارتِ توانائی و بنیادی ڈھانچہ کی نمائندگی میں روس کے علاقے تاتارستان میں منعقدہ ’’پیٹروکیمیکل فورم 2025ء‘‘ میں شرکت کی۔
یو اے ای کے وفد کی قیادت وزارتِ توانائی و بنیادی ڈھانچہ کے اسسٹنٹ انڈر سیکریٹری برائے پٹرولیم، گیس اور معدنی وسائل شعبہ سیف غباش نے کی۔
فورم میں وزراء، اعلیٰ حکام، ماہرین اور صنعت سے وابستہ فیصلہ ساز شریک ہوئے جنہوں نے تیل و گیس کے مستقبل اور پائیداری کے فروغ میں جدت کے کردار پر تبادلۂ خیال کیا۔
کانفرنس کے موقع پر جمہوریہ تاتارستان کے سربراہ رستم منیخانوف نے سیف غباش سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعاون، پٹرولیم، گیس اور صاف توانائی کے شعبوں میں تجربات کے تبادلے کے علاوہ سرمایہ کاری کے امکانات اور شراکت داری کے ذریعے پائیدار ترقی کے فروغ پر بات چیت کی۔
سیف غباش نے کہا کہ اس فورم میں امارات کی شمولیت اس عزم کی عکاس ہے کہ ملک توانائی کے شعبے میں مؤثر اسٹریٹجک شراکت داریاں قائم کرنے اور جدت، ڈیجیٹل معیشت، تعلیم اور شہری منصوبہ بندی کے میدانوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔