البانوی حکومت کی تقریب، جنگلاتی آگ بجھانے میں اماراتی ریسکیو ٹیم کی خدمات کا اعتراف

تیرانہ، 29 اگست 2025 (وام)--البانوی حکومت نے حالیہ جنگلاتی آگ پر قابو پانے میں حصہ لینے والی ریسکیو ٹیموں کی خدمات کو سراہا ہے، جن میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم بھی شامل تھی۔ اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں وزیرِاعظم ایڈی راما اور اعلیٰ فوجی حکام شریک ہوئے۔
البانوی حکومت نے کہا کہ ملکی فورسز اور رضاکاروں کی یہ کاوشیں نہ صرف قومی سلامتی کے لیے اہم ہیں بلکہ قدرتی آفات اور انسانی ہمدردی کے بحرانوں سے نمٹنے میں بھی بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔
اماراتی ٹیم کو خصوصی طور پر اس کی نمایاں کارکردگی اور ریلیف و انسانی ہمدردی کے آپریشنز میں گراں قدر تعاون پر سراہا گیا۔ یہ اعتراف دونوں ممالک کے مضبوط دوطرفہ تعلقات اور عالمی سطح پر امارات کے نمایاں انسانی کردار کی عکاسی کرتا ہے۔
حکومت البانیا نے ان آپریشنز میں حصہ لینے والے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا، جن کی تعداد دس ہزار سے زیادہ تھی، اور اس بات پر زور دیا کہ ملکی فورسز اور بین الاقوامی شراکت داروں کے درمیان تعاون کو مزید مستحکم کیا جائے تاکہ آئندہ چیلنجز کا بہتر طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔