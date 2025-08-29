امارات کی جانب سے چاڈ کو 30 ٹن ہنگامی طبی امداد، ہیضے کی وبا پر قابو پانے کیلئے تعاون

ابوظہبی، 29 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے جمہوریہ چاڈ کی حکومت کو 30 ٹن ہنگامی طبی امداد فراہم کی ہے تاکہ ملک میں پھیلتی ہوئی ہیضے کی وبا پر قابو پایا جا سکے۔ یہ امدادی سامان نجامینا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچایا گیا، جہاں چاڈ کی وزیر برائے یکجہتی و انسانی امور زہرا محمد عیسیٰ اور دونوں ممالک کے متعدد حکام موجود تھے۔
وزیر زہرا محمد عیسیٰ نے اس موقع پر امارات کی قیادت، حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام چاڈ کے صحت کے شعبے کو تقویت دینے اور عوام کو درپیش سنگین صورتحال سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ طبی سامان حکومتی ٹیموں کو وبا پر قابو پانے میں مدد دے گا اور متاثرہ افراد کی بروقت صحت یابی میں معاون ثابت ہوگا۔ ان کے مطابق امارات کی امداد دونوں ممالک کے درمیان بھائی چارے اور تعاون کی اعلیٰ مثال ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کیلئے فوری اور مشترکہ اقدامات ضروری ہیں۔
انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ چاڈ کی حکومت اس امداد کو شفاف طریقے سے تقسیم کرے گی تاکہ تمام عمر کے مریضوں کو مناسب اور بروقت طبی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔
ادھر امارات کے سفیر راشد سعید الشامسی نے کہا کہ یہ طبی امداد دونوں ممالک کے قریبی تعلقات اور امارات کے اس عالمی کردار کی عکاسی کرتی ہے جس کے تحت وہ افریقہ میں بیماریوں اور وباؤں کے خلاف بھرپور تعاون فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے اس امر پر بھی زور دیا کہ یہ اقدام امارات کے اُس عزم کا حصہ ہے جس کے تحت وہ نہ صرف وباؤں کے پھیلاؤ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے بلکہ عالمی سطح پر مشترکہ کوششوں کو بھی تقویت دے رہا ہے تاکہ ضروری اور حفاظتی علاج وہاں فراہم ہو جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔