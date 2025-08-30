ستمبر میں امارات عالمی تقریبات کا مرکز، کاروبار، سیاحت اور کانفرنسز کیلئے مصروف ترین مہینہ

ابوظہبی، 30 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات ستمبر کے مہینے میں ایک بار پھر عالمی تقریبات اور سرگرمیوں کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ درجنوں بڑی کانفرنسز، نمائشیں اور اجلاس منعقد ہوں گے جو امارات کے اس کردار کو مزید مضبوط کریں گے کہ وہ کاروبار، سیاحت اور خصوصی بین الاقوامی کانفرنسز کے لیے دنیا کا نمایاں ترین مرکز ہے۔
امارات اب ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جو عالمی سطح کی بڑی نمائشوں، سربراہی اجلاسوں اور بین الاقوامی کانفرنسز کی میزبانی میں ممتاز مقام رکھتا ہے، جہاں دنیا بھر کے ممالک بھرپور شرکت کرتے ہیں۔
ماہِ ستمبر کے دوران کئی اہم ایونٹس منعقد ہوں گے۔ ان میں ایکسپو سائنس انٹرنیشنل (ESI) 2025 شامل ہے جو 27 ستمبر کو ابوظہبی سینٹر برائے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ (ACTVET) کے زیر اہتمام ہوگا، جہاں نوجوان ورکشاپس، ثقافتی دوروں اور نمائشوں میں شرکت کریں گے۔ اسی طرح عربی اور تخلیقی صنعتوں کا کانگریس 14 اور 15 ستمبر کو ابوظہبی عربی لینگوئج سینٹر کے تحت منعقد ہوگا جس کا موضوع “عربی تخلیق نو: کہانی بیان کرنے اور سامعین کو جوڑنے میں جدت” ہے۔
انٹرنیشنل رئیل اسٹیٹ اینڈ انویسٹمنٹ شو (IREIS) 12 سے 14 ستمبر تک منعقد ہوگا جو مقامی و عالمی سرمایہ کاروں اور صارفین کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ انٹرنیشنل کنٹیننس سوسائٹی اجلاس (ICS25) 18 سے 20 ستمبر تک منعقد ہوگا، جس میں عالمی ماہرین اور امارات یورولوجیکل سوسائٹی شریک ہوں گے۔ اجبان ڈیفنس انڈسٹری اینڈ ٹیکنالوجی ایگزیبیشن 23 اور 24 ستمبر کو ہوگی، جس میں دفاعی صنعت اور مقامی مینوفیکچررز کے درمیان شراکت داریوں کو فروغ دیا جائے گا۔
اسی طرح گلوبل ریل اینڈ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس (GRTIEC) 30 ستمبر کو شروع ہوگی، جس میں ٹرانسپورٹ اور ریل انڈسٹری کے عالمی رہنما اور ماہرین شریک ہوں گے۔ دوسری جانب ابوظہبی انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ ایکویسٹرین ایگزیبیشن (ADIHEX) جو پہلے ہی جاری ہے، سات ستمبر تک بڑے پیمانے پر عالمی شرکت کے ساتھ جاری رہے گی۔
مزید اہم ایونٹس میں 10ویں انٹرنیشنل میڈیم کانگریس (25 تا 27 ستمبر، دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر) شامل ہے، جس میں 90 سے زائد ممالک کے ماہرین شرکت کریں گے۔ اسی طرح 'WHX Tech 2025' (8 تا 10 ستمبر) منعقد ہوگا، جس میں 30 ممالک سے 200 سے زیادہ مقررین، 300 برانڈز اور 5000 ہیلتھ کیئر رہنما شریک ہوں گے۔
واٹر، انرجی، ٹیکنالوجی اینڈ انوائرمنٹ ایگزیبیشن (ویٹکس) کا 27واں ایڈیشن 30 ستمبر سے 2 اکتوبر تک دبئی الیکٹرک اینڈ واٹر اتھارٹی (دیوا) کے زیر اہتمام ہوگا۔ جبکہ یونیورسل پوسٹل کانگریس کا 28واں اجلاس 8 سے 19 ستمبر تک جاری رہے گا، جس میں 192 ممالک کی نمائندہ وفود شرکت کر کے ڈیجیٹل تبدیلی، مصنوعی ذہانت کے استعمال، گرین لاجسٹکس اور پوسٹل سروسز تک مساوی رسائی پر تبادلہ خیال کریں گے۔
14واں انٹرنیشنل گورنمنٹ کمیونیکیشن فورم 2025 بھی ستمبر میں شارجہ گورنمنٹ میڈیا بیورو کے زیر اہتمام منعقد ہوگا، جس میں عالمی ماہرین، مفکرین اور تعلیمی شخصیات شرکت کریں گے۔