غزہ کیلئے 7 ہزار ٹن امداد، امارات کا نواں حمدان جہاز روانہ

ابوظہبی، 30 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی جانب سے انسانی ہمدردی پر مبنی مہم 'آپریشن الفارس الشهم 3' کے تحت نویں "حمدان ہیومینیٹیرین شپ" آج ابوظہبی کے خلیفہ پورٹ سے روانہ ہو گئی۔ یہ جہاز امارات ریڈ کریسنٹ کے تعاون سے بھیجا گیا ہے اور مصر کی العریش بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا، جہاں سے اس کا سامان غزہ پٹی میں منتقل کیا جائے گا تاکہ فلسطینی عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔
جہاز مجموعی طور پر 7 ہزار ٹن امدادی سامان لے کر روانہ ہوا ہے جس میں 5 ہزار ٹن غذائی پیکجز، 1900 ٹن خوراک برائے کمیونٹی کچن، 100 ٹن میڈیکل ٹینٹس برائے طبی سہولیات اور پانچ مکمل طور پر لیس ایمبولینسز شامل ہیں۔
یہ اقدام امارات کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی عوام کا ساتھ دے اور ان کی تکالیف کو کم کرے۔ یہ جہاز اس تسلسل کا حصہ ہے جس کے تحت امارات نے اپنی فلاحی و انسان دوست تنظیموں کے تعاون سے "آپریشن چوالرس نائٹ 3" کے ذریعے کئی بار امدادی سامان بھجوایا ہے۔