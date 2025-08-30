ابوظہبی میں انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ ایکویسٹرین ایگزیبیشن 2025 کا آغاز

ابوظہبی، 30 اگست 2025 (وام)--الظفرہ ریجن کے حکمران کے نمائندے اور امارات فالکنرز کلب کے چیئرمین، عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان کی سرپرستی میں ابوظہبی انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ ایکویسٹرین ایگزیبیشن (ADIHEX) 2025 کا 22 واں ایڈیشن ہفتے کے روز ابوظہبی نیشنل ایگزیبیشن سینٹر (ADNEC) میں شروع ہو گیا۔
یہ نمائش سات ستمبر تک جاری رہے گی اور اسے ایونٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایڈیشن قرار دیا جا رہا ہے۔ اس میں 15 مختلف شعبوں پر مشتمل وسیع پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔
ADIHEX مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا سب سے بڑا ایونٹ تصور کیا جاتا ہے، جو اماراتی ثقافتی ورثے، پائیدار شکار، گھڑسواری، ماہی گیری اور دیگر آؤٹ ڈور کھیلوں کے فروغ کے لیے وقف ہے۔ اس بار بھی یہ نمائش مقامی اور بین الاقوامی ماہرین، شائقین اور نمائش کنندگان کو یکجا کر رہی ہے، جن میں بڑے برانڈز اور معروف کمپنیاں شامل ہیں۔
نمائش میں شکاری اور گھڑسواری کے شعبے، فالکنری، شوٹنگ، کیمپنگ، سیاحت، سفاری، ماہی گیری، میریئن کھیل اور ہنر و دستکاری سمیت کئی متنوع شعبے نمایاں ہیں۔
اس ایونٹ کو اماراتی روایات کے عالمی جشن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جہاں آداب و رسومات پر ورکشاپس اور براہِ راست روایتی سرگرمیاں جیسے باز بانی، اونٹوں کی دوڑ، سالوکی ہنٹنگ اور گھڑسواری کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔