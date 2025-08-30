اماراتی ایتھلیٹ سلمیٰ حاتم المری کی تاریخ ساز کامیابی، عرب ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل

تیونس، 30 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی نوجوان ایتھلیٹ سلمیٰ حاتم المری نے عرب انڈر 18 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں تاریخی کارنامہ سرانجام دیتے ہوئے امارات کے لیے خواتین کے شعبے میں پہلا بین الاقوامی گولڈ میڈل جیت لیا۔ یہ مقابلے 23 سے 27 اگست تک تونس میں منعقد ہوئے۔
صرف 16 برس کی عمر میں سلمیٰ المری نے ہتھوڑا پھینکنے کے ایونٹ میں شاندار کارکردگی دکھائی اور افریقہ کی چیمپئن آیا عمران کو شکست دیتے ہوئے اپنی بہترین ذاتی ریکارڈ تھرو 55.78 میٹر کے ساتھ فتح حاصل کی۔ اس سے قبل انہوں نے رواں سال سلووینیا میں انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں 49.02 میٹر تھرو کے ساتھ نیا اماراتی ریکارڈ بنایا تھا، جو جونیئر، یوتھ اور خواتین کیٹیگریز میں پرانے ریکارڈ 44.6 میٹر سے زیادہ تھا۔
سلمیٰ المری اب تک قومی ٹیم کے ساتھ تین تمغے حاصل کر چکی ہیں، جن میں 2024ء کی خلیجی چیمپئن شپ میں ایک گولڈ اور ایک سلور شامل ہے۔ اس کے علاوہ ابو ظہبی ایتھلیٹکس کلب کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہوں نے 13 تمغے جیتے، جن میں 12 گولڈ اور ایک سلور شامل ہے۔
اپنی کامیابی پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے سلمیٰ المری نے کہا کہ انہیں اماراتی قیادت کی جانب سے نوجوانوں کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی سے تحریک ملتی ہے، جو انہیں مزید بین الاقوامی اعزازات جیتنے اور دنیا بھر میں امارات کا پرچم بلند کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی اگلی شرکت ویسٹ ایشیا چیمپئن شپ (2 سے 5 اکتوبر) میں ہوگی، جو ان کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کرنے کا نیا موقع ثابت ہوگی۔