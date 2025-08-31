سائبر سکیورٹی کونسل کی وارننگ، موبائل اور لیپ ٹاپ اپ ڈیٹ نہ کرنے پر سنگین خطرات

ابوظہبی، 31 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی سائبر سکیورٹی کونسل نے ملک میں ڈیجیٹل نظام اور ایپلی کیشنز استعمال کرنے والے صارفین کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، ویب براؤزرز، راوٹرز اور اسمارٹ ہوم ڈیوائسز کو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کریں، کیونکہ یہ آلات سائبر حملوں کے لیے سب سے زیادہ کمزور تصور کیے جاتے ہیں، خصوصاً کھلے نیٹ ورکس پر۔
کونسل نے بتایا کہ تیزی سے بدلتے ہوئے سائبر خطرات پرانے اور غیر اپ ڈیٹ شدہ سسٹمز کو میل ویئر، ڈیٹا چوری اور نیٹ ورک ہیکنگ کے لیے آسان ہدف بنا دیتے ہیں۔ اس لیے تمام ڈیجیٹل ڈیوائسز پر آٹو اپ ڈیٹس فعال کرنے کی سختی سے سفارش کی گئی ہے تاکہ نئے دریافت ہونے والے سکیورٹی خلا فوری طور پر بند کیے جا سکیں۔
حکام کے مطابق اپ ڈیٹس نظرانداز کرنے سے صارفین کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جن میں میل ویئر انفیکشن، حساس ڈیٹا کی چوری اور اندرونی نیٹ ورکس تک غیر قانونی رسائی شامل ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ خطرات کم کرنے کے لیے چند آسان لیکن مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ ان کے مطابق صارفین کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوائسز پر آٹو اپ ڈیٹس ہمیشہ فعال رکھیں اور وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ سیٹنگز کا جائزہ لیتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سکیورٹی پیچز کی باقاعدہ تنصیب اور پرائیویسی سیٹنگز کی جانچ بھی لازمی ہے، جبکہ ڈیوائس کے کسی بھی غیر معمولی رویے پر فوری توجہ دینا صارف کو بڑے نقصانات سے بچا سکتا ہے۔
کونسل کے مطابق سافٹ ویئر کو مستقل اپ ڈیٹ کرنا سائبر خطرات سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ ہے، کیونکہ زیادہ تر حملے اُن کمزوریوں کو نشانہ بناتے ہیں جنہیں بروقت اپ ڈیٹ کے ذریعے روکا جا سکتا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ: “اپ ڈیٹس محض تکنیکی بہتری نہیں بلکہ ڈیجیٹل ڈھال ہیں جو نظام کو بدلتے ہوئے خطرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔”