شارجہ محکمۂ ثقافت کا سالانہ پروگرام، 40 سے زائد عالمی و مقامی ثقافتی میلوں اور فورمز کا اعلان

شارجہ، 31 اگست، 2025 (وام)--شارجہ کے محکمۂ ثقافت نے اپنے سالانہ پروگرام کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ستمبر 2025ء سے اگست 2026ء تک 40 سے زائد مستقل ثقافتی میلوں اور فورمز کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ اقدامات شارجہ کے عرب اور عالمی سطح پر ثقافتی و فکری سرگرمیوں میں قائدانہ کردار کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔
محکمۂ ثقافت کے چیئرمین عبداللہ بن محمد العویس کے مطابق درجنوں میلوں اور فورمز کا انعقاد اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ شارجہ ثقافت، فکر اور تخلیق کے میدان میں کس طرح تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی کی ہدایات اور وژن کا عملی عکس ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ثقافت، فنون اور تخلیقی سرگرمیوں کو عوامی زندگی کے بنیادی ستونوں میں شامل کیا جائے اور انہیں ایک عالمی مکالمے میں ڈھالا جائے۔
العویس نے واضح کیا کہ یہ منصوبہ شارجہ کو ثقافت، فکر اور فنون کا عالمی مرکز بنانے کے عزم کی زندہ تعبیر ہے۔ پروگرام میں شامل متنوع سرگرمیاں عرب دانشوروں کو اپنی تخلیقات پیش کرنے اور میلوں، سیمینارز، مشاعروں اور تھیٹر پرفارمنسز میں مسلسل شرکت کے مواقع فراہم کریں گی۔
مزید برآں، محکمۂ ثقافت کی جانب سے مختلف اصنافِ ادب میں تخلیق کاروں کو ایوارڈز دیے جائیں گے تاکہ نئی نسل کو حوصلہ افزائی ملے، جبکہ نمایاں ثقافتی شخصیات کو بھی اعزازات سے نوازا جائے گا۔ ان سرگرمیوں کے ساتھ عوامی دلچسپی اور بھرپور شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ شارجہ کی ثقافتی تحریک اب ایک نمایاں اور عالمی سطح کی روایت بن چکی ہے۔