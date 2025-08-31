جی سی سی ممالک کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدوں پر پیش رفت، سیکریٹری جنرل کی مذاکراتی ٹیم کو مزید کوششوں کی ہدایت

ریاض، 31 اگست، 2025 (وام)--خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے سیکریٹری جنرل جاسم البدیوی نے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آزاد تجارتی معاہدوں کے لیے قائم مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کی۔
اجلاس میں مذاکراتی ٹیم نے سیکریٹری جنرل کو مختلف ممالک کے ساتھ جاری مذاکرات اور اب تک ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر البدیوی نے ٹیم پر زور دیا کہ وہ مشترکہ مفادات کے حصول اور رکن ممالک کی عوام کے لیے مطلوبہ فوائد یقینی بنانے کے لیے مزید بھرپور کوششیں کریں، تاکہ جی سی سی کی حیثیت کو خطے اور عالمی سطح پر ایک مؤثر معاشی شراکت دار کے طور پر مستحکم کیا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ جنرل مذاکراتی ٹیم کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آزاد تجارتی معاہدے جی سی سی ممالک کے درمیان معاشی انضمام کو فروغ دینے اور شراکت دار ممالک کے ساتھ تعاون کے نئے امکانات کھولنے میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔