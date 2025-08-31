عرب لیگ کونسل کا اجلاس یکم ستمبر کو قاہرہ میں منعقد، امارات کی صدارت میں فلسطین اور خطے کی صورتحال زیرِ غور

قاہرہ، 31 اگست، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات یکم ستمبر کو عرب لیگ کی کونسل کے 164 ویں معمول کے اجلاس کی صدارت کرے گا، جو مستقل نمائندوں کی سطح پر قاہرہ میں واقع عرب لیگ سیکرٹریٹ کے ہیڈکوارٹر میں منعقد ہوگا۔ یہ اجلاس آئندہ جمعرات کو عرب وزرائے خارجہ کے اجلاس کی تیاریوں کا حصہ ہے۔
اجلاس میں کئی اہم عرب امور پر غور کیا جائے گا، جن میں سرفہرست فلسطینی مسئلے کی تازہ صورتحال، فلسطین کو ریاست کے طور پر عالمی سطح پر تسلیم کرانے کی کوششیں اور غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے طریقۂ کار شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کی تعمیرِ نو کے منصوبے اور فلسطینی عوام کی سیاسی، اقتصادی اور سماجی سطح پر مدد کے اقدامات بھی زیر بحث آئیں گے۔
ذرائع کے مطابق اجلاس میں بعض دیگر عرب ممالک کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور ایسے عملی طریقہ کار پر غور کیا جائے گا جن سے خطے کو درپیش موجودہ چیلنجز کا سامنا کیا جا سکے اور عرب قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ مشترکہ اسٹریٹیجک مفادات کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔
معاشی و سماجی تعاون سے متعلق فائلز بھی اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ ہیں، جن میں فلسطینی معیشت کے لیے تعاون اور عرب ریاستوں کے درمیان اقتصادی انضمام کو فروغ دینے جیسے معاملات شامل ہیں۔ اجلاس کی سفارشات اور قراردادیں بعد ازاں وزرائے خارجہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی تاکہ انہیں ایک جامع عرب موقف کی صورت میں منظور کیا جا سکے۔