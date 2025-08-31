کویت میں جی سی سی وزرائے خارجہ اجلاس، جاپانی وزیر خارجہ سے ملاقات بھی طے

کویت، 31 اگست، 2025 (وام)--خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے سیکریٹری جنرل جاسم البدیوی نے اعلان کیا ہے کہ وزرائے خارجہ کا 165 واں وزارتی اجلاس کل (پیر) کو کویت میں منعقد ہوگا۔ اجلاس کی صدارت کویت کے وزیر خارجہ عبداللہ الیحییٰ کریں گے۔
انہوں نے بتایا کہ وزارتی اجلاس کے بعد خلیجی وزرائے خارجہ اور جاپان کے وزیر خارجہ کے درمیان ایک علیحدہ اجلاس بھی ہوگا، جس کی صدارت جاپانی وزیر خارجہ تاکیشی ایوایا کریں گے۔
البدیوی کے مطابق جی سی سی اجلاس میں 45 ویں سربراہی اجلاس کے فیصلوں پر عملدرآمد کی رپورٹس، مختلف وزارتی و تکنیکی کمیٹیوں کی سفارشات، جی سی سی سیکریٹریٹ کی پیش کردہ فائلز، رکن ممالک کے درمیان مکالمے اور اسٹریٹیجک تعلقات سمیت خطے اور عالمی سطح کے اہم امور زیرِ غور آئیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جی سی سی۔جاپان اجلاس خلیجی ممالک کی ان کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنا ہے۔ اجلاس میں مشترکہ عملی منصوبے پر بات چیت کے ساتھ ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔