ابوظہبی میں عالمی سطح کی شکاری و گھڑسواری نمائش، ولی عہد اُم القیوین کی شرکت

ابوظہبی، 31 اگست، 2025 (وام)--اُم القیوین کے ولی عہد، شیخ راشد بن سعود بن راشد المعلا نے اتوار کی شب ابوظہبی نیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں جاری ابوظہبی انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ ایکویسٹرین ایگزیبیشن (ADIHEX) 2025 کا دورہ کیا۔
نمائش کے بائیسویں ایڈیشن کو اب تک کا سب سے بڑا قرار دیا جارہا ہے، جس میں مختلف ممالک کے نمائندے اپنی ثقافتی و ورثہ جاتی پہچان کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی اور نئی پہلیں پیش کر رہے ہیں۔ ولی عہد نے مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا اور جاری منصوبوں و اقدامات سے آگاہی حاصل کی۔
یہ نمائش سات ستمبر تک جاری رہے گی جس میں شکاری اور گھڑسواری کی صنعتوں سے تعلق رکھنے والے ملکی و غیر ملکی ادارے اپنی تازہ ترین اختراعات اور ٹیکنالوجی پیش کر رہے ہیں۔ شیخ راشد نے متعدد شرکاء سے ملاقات کی اور قومی سطح پر متعارف کرائی جانے والی ثقافتی و ورثہ جاتی سرگرمیوں اور منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔
اُنہوں نے نمائش کی مسلسل ترقی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس بار نہ صرف شمولیت کے تنوع میں اضافہ ہوا ہے بلکہ شرکاء اور عوامی دلچسپی کا معیار بھی نمایاں طور پر بلند ہے۔