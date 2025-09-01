افغانستان میں زلزلہ، 622 افراد جاں بحق، 1500 سے زائد زخمی

کابل، یکم ستمبر، 2025 (وام)--مشرقی افغانستان میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 622 افراد جاں بحق اور 15 سو سے زائد زخمی ہو گئے۔ افغان حکام کے مطابق پیر کے روز آنے والا یہ زلزلہ ننگرہار صوبے میں بڑی تباہی کا باعث بنا۔
افغان وزارتِ داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی، جس نے کئی دیہاتوں اور آبادیوں کو متاثر کیا۔ متعدد مکانات منہدم ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق یہ زلزلہ زمین میں 8 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا اور اس کا مرکز ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد کے شمال مشرق میں تقریباً 27 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جو پاکستان کی سرحد کے قریب ہے۔