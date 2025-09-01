حکمران شارجہ کا فیصلہ، یونیورسٹی آف کلباء کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں نئے ارکان کی شمولیت

شارجہ، یکم ستمبر، 2025 (وام)--شارجہ کے حکمران اور سپریم کونسل کے رکن، شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی، جو یونیورسٹی آف کلباء کے صدر بھی ہیں، نے ادارے کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں نئے ارکان شامل کرنے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔
فیصلے کے مطابق یونیورسٹی آف کلباء کے بورڈ آف ٹرسٹیز (پہلی مدت) میں دو نئی شخصیات کو شامل کیا گیا ہے۔ ان میں پروفیسر حامد مجول النعیمی شامل ہیں، جو یونیورسٹی آف شارجہ کے صدر کے مشیر اور شارجہ اکیڈمی برائے فلکیات، خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی (SAASST) کے ڈائریکٹر ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر فرح عبدالقادر نجا کو بھی بورڈ کا رکن مقرر کیا گیا ہے، جو یونیورسٹی آف شارجہ کے کالج آف میڈیسن میں شعبہ غذائی علوم کی پروفیسر ہیں۔