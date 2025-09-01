اماراتی کابینہ میں ردوبدل، احمد السایغ وزیر صحت مقرر، عبدالرحمن العویس کو نیا منصب

دبئی، یکم ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم نے پیر کے روز کابینہ میں ردوبدل کا اعلان کیا ہے۔
شیخ محمد بن راشد نے بتایا کہ صدرِ امارات کی منظوری سے احمد بن علی السایغ کو وزیر صحت و تحفظ مقرر کیا گیا ہے جبکہ عبدالرحمن بن محمد العویس، جنہوں نے گزشتہ برسوں میں وزارتِ صحت کی سربراہی کے دوران نمایاں خدمات انجام دیں، اب وزیر مملکت برائے وفاقی نیشنل کونسل امور کے طور پر خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ انہوں نے دونوں رہنماؤں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے قومی فرائض کو بہترین انداز میں سرانجام دیں گے۔
احمد السایغ ستمبر 2018ء سے وزارتِ خارجہ میں وزیر مملکت کے طور پر خدمات سرانجام دے رہے تھے، جہاں انہوں نے اقتصادی و تجارتی امور کی نگرانی کی اور امارات کی اقتصادی تنوع کی حکمت عملی کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے ایشیائی ممالک اور دولتِ مشترکہ (CIS) ریاستوں کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔
وزارتی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ احمد السایغ کئی اہم اداروں میں عہدے رکھتے ہیں، جن میں ابو ظہبی نیشنل آئل کمپنی (ادنوک) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز و ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن، ابو ظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے بورڈ ممبر، امارات نیچر – ڈبلیو ڈبلیو ایف کے نائب چیئرمین اور امارات۔یو کے بزنس کونسل کے شریک چیئرمین شامل ہیں۔
اس سے قبل وہ کئی بڑے اداروں کی سربراہی کر چکے ہیں، جن میں ابو ظہبی گلوبل مارکیٹ (ADGM)، الدار پراپرٹیز، مصدر (ابوظہبی فیوچر انرجی کمپنی) کے چیئرمین کے عہدے شامل ہیں۔ وہ اتحاد ایئرویز گروپ اور مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی کے بورڈ ممبر رہنے کے ساتھ فرسٹ گلف بینک کے نائب چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ مزید برآں، انہوں نے ادنوک اور ابو ظہبی انویسٹمنٹ کمپنی میں بھی سینئر عہدوں پر کام کیا ہے۔
احمد السایغ نے معاشیات میں بیچلرز کی ڈگری امریکا کے لیوس اینڈ کلارک کالج سے حاصل کی ہے۔