افغانستان میں خوفناک زلزلہ، 800 سے زائد ہلاک، ہزاروں زخمی

کابل، 2 ستمبر، 2025 (وام)--افغانستان کی حالیہ تاریخ کے بدترین زلزلوں میں سے ایک نے ملک کو لرزا کر رکھ دیا۔ حکام کے مطابق 6 شدت کے اس زلزلے نے مشرقی صوبوں کنڑ اور ننگرہار کو شدید نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں اب تک 800 سے زائد افراد ہلاک اور کم از کم 2,800 زخمی ہو چکے ہیں۔
سرکاری ترجمانوں کا کہنا ہے کہ زلزلہ پیر اور منگل کی درمیانی شب 10 کلو میٹر گہرائی میں آیا جس نے کئی دیہات صفحۂ ہستی سے مٹا دیے۔ سب سے زیادہ تباہی صوبہ کنڑ میں دیکھنے میں آئی جہاں 600 سے زائد اموات رپورٹ ہوئیں جبکہ ننگرہار میں بھی درجنوں افراد جاں بحق ہوئے۔
افغان وزارت صحت کے ترجمان شرفات زمان نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں انسانی المیہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور عالمی امداد کی فوری ضرورت ہے تاکہ گھروں سے محروم ہونے والے افراد کو سہارا دیا جا سکے۔
دوسری جانب حکومتی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی ہے کہ زلزلے نے کنڑ کے تین دیہات کو مکمل طور پر زمین بوس کر دیا جبکہ دیگر کئی علاقوں میں بھی بھاری نقصان ہوا ہے۔
امدادی کارکنوں کو دشوار گزار پہاڑی راستوں اور خراب موسم کے باعث متاثرین تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سرحدی علاقوں میں موبائل نیٹ ورک معطل ہونے کے سبب حالات مزید سنجیدہ ہو گئے ہیں، جہاں کچی اینٹوں سے بنے گھروں کے ملبے تلے بڑی تعداد میں لوگ دب گئے۔