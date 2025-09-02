شارجہ ایگزیکٹو کونسل کا ضبط کی گئی گاڑیوں کی نیلامی سے متعلق نیا فیصلہ

شارجہ، 2 ستمبر، 2025 (وام)--شارجہ کے ولی عہد، نائب حکمران اور شارجہ ایگزیکٹو کونسل (ایس ای سی) کے چیئرمین، شیخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمی کی زیرصدارت منگل کو حکمران دفتر میں کونسل کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں نائب حکمران شیخ عبداللہ بن سالم بن سلطان القاسمی اور شیخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمی سمیت ایگزیکٹو کونسل کے دیگر اراکین نے بھی شرکت کی۔
اجلاس کے دوران سرکاری محکموں اور اداروں کی عمومی پالیسیوں اور ان کے کردار کا جائزہ لیا گیا تاکہ شارجہ کی ترقیاتی حکمتِ عملی اور وژن کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے۔
کونسل نے اس موقع پر 2016 کے فیصلے نمبر (3) میں ترمیم کی منظوری دی، جو شارجہ میں ضبط کی گئی گاڑیوں کے تصرف سے متعلق ہے۔ ترمیم کے تحت وہ تمام گاڑیاں جو کم از کم تین ماہ سے ضبط ہیں اور جن کے مالکان یا متعلقہ فریقین نے رہائی کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی، ان کی نیلامی کی جا سکے گی۔
نئے فیصلے کے مطابق تین ماہ مکمل ہونے کے بعد ضبط شدہ گاڑیوں کو نیلام کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ’’کمیٹی برائے تصرف ضبط شدہ گاڑیاں‘‘ عوامی نیلامیوں کا انعقاد کرے گی۔ یہ گاڑیاں ٹریفک یا فوجداری واقعات کی بنیاد پر پولیس کے زیرِ قبضہ آتی ہیں، اور ان کی نیلامی ٹریفک حادثے کی فائل بند ہونے کے تین ماہ بعد یا عدالتی فیصلے کے اجرا کے بعد، پبلک پراسیکیوشن کے تعاون سے عمل میں لائی جائے گی۔