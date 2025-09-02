خلیفہ یونیورسٹی کی عالمی درجہ بندی میں نمایاں پیش رفت، صدر امارات نے وفد کو مبارکباد دی

ابوظہبی، 2 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر، عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے خلیفہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایک اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات کی، جس میں تعلیمی میدان میں یونیورسٹی کی شاندار کامیابیوں پر مبارکباد دی گئی۔
یہ ملاقات قصر البحر، ابوظہبی میں منعقد ہوئی، جس میں صدرِ مملکت نے یونیورسٹی کے تدریسی اور انتظامی عملے کو 2026 کی کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگز میں 25 درجے بہتری کے بعد دنیا کی 200 بہترین جامعات میں شامل ہونے پر سراہا۔ خلیفہ یونیورسٹی اس فہرست میں 177ویں نمبر پر آ گئی ہے، جو کہ امارات کے تعلیمی ویژن کا ایک عملی مظہر ہے۔
شیخ محمد بن زاید نے اس موقع پر اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے کے ساتھ ہم آہنگ، ایک مربوط علمی و تحقیقی نظام قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جو آئندہ نسلوں کو جدید علم و اختراع سے لیس کرے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور سائنسی تحقیق میں سرمایہ کاری کرنا ہی وہ بنیاد ہے جس پر امارات ایک متنوع، علم پر مبنی معیشت کی تعمیر کر رہا ہے۔
وفد کی جانب سے صدرِ امارات کو 2026 کی درجہ بندی میں حاصل کردہ کامیابی کے مختلف اشاریوں پر بریفنگ دی گئی، جب کہ یونیورسٹی کے ایک جدید تحقیقی منصوبے "ہیٹروجینیئس انڈر واٹر روبوٹک فِش" کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ یہ منصوبہ بحری تحقیق اور سائنسی برتری کے شعبے میں خلیفہ یونیورسٹی کی سنجیدگی کا مظہر ہے۔
وفد نے صدر امارات کے تعلیم و تحقیق کے میدان میں مسلسل تعاون پر گہری قدردانی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخ محمد بن زاید کی بصیرت افروز قیادت نے نہ صرف اعلیٰ تعلیم کو عالمی معیار تک پہنچایا ہے بلکہ سائنسی تحقیق کے فروغ اور وسائل کی فراہمی میں بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد، عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، شیخ سیف بن محمد النہیان، زاید چیریٹیبل و ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین شیخ نہیان بن زاید النہیان، نائب وزیراعظم و وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، شیخ حامد بن زاید النہیان، صدارتی عدالت برائے ترقی و شہداء کے امور کے نائب چیئرمین شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی عدالت برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، اور شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان کے علاوہ متعدد شیوخ، اعلیٰ حکام، شہری اور معزز مہمان شریک ہوئے۔