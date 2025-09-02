شیخ سیف بن زاید کی منشیات کے خلاف قومی حکمتِ عملی پر اعلیٰ سطحی اجلاس، وفاقی و مقامی سطح پر مشترکہ اقدامات پر زور

ابوظہبی، 2 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب وزیراعظم اور وزیر داخلہ، لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان نے وزارتِ داخلہ کے ہیڈکوارٹر میں انسدادِ منشیات کے قومی ادارے کے سربراہ شیخ زاید بن حمد بن حمدان آل نہیان سے ملاقات کی۔
یہ ملاقات ملک میں منشیات کے خلاف مؤثر اقدامات کے نظام کو مزید مضبوط بنانے اور وفاقی و مقامی سطح پر سیکورٹی کی کامیابیوں کو مستحکم رکھنے کے لیے کی گئی۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ متحدہ عرب امارات کی قیادت جس پائیدار تحفظ اور سلامتی کے وژن کی حامل ہے، اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام اداروں کو ہم آہنگی سے کام کرنا ہوگا۔
اجلاس میں قومی انسدادِ منشیات ڈھانچے کو بہتر بنانے، بروقت اقدامات کی ضرورت، اور معاشرتی تحفظ کے پہلوؤں پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وفاقی اور مقامی سطح پر مشترکہ اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں جرائم کی روک تھام کو مزید یقینی بنایا جا سکے۔
علاوہ ازیں، قومی اہداف کے حصول، انسدادِ منشیات کے لیے مربوط حکمتِ عملی، اور عوامی آگاہی کے فروغ پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ سماجی تحفظ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فریضہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔