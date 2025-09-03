مصر کا بیلجیم کے فلسطین کو تسلیم کرنے کے فیصلے کاخیر مقدم

قاہرہ، 3 ستمبر، 2025 (وام)--مصر نے بیلجیم کی جانب سے آئندہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں ریاستِ فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ قاہرہ نے اس اقدام کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق اور ان کے حقِ خود ارادیت کی کھلی حمایت ہے۔
مصری وزارتِ خارجہ کے جاری بیان میں کہا گیا کہ بیلجیم کا فیصلہ 4 جون 1967ء کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد اور خودمختار فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کرتا ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم (القدس) ہوگا۔
وزارت نے مزید کہا کہ بیلجیم سمیت حالیہ مہینوں میں کئی دیگر ممالک کی جانب سے اٹھائے گئے ایسے اقدامات اس بات کا عملی اظہار ہیں کہ عالمی برادری فلسطینی عوام کی جائز امنگوں اور حقوق کی پشت پناہی کر رہی ہے۔
بیان کے مطابق یہ پیش رفت مشرقِ وسطیٰ میں ایک منصفانہ امن اور پرامن بقائے باہمی کے قیام کے لیے عالمی برادری کے عزم کی بھی غماز ہے۔