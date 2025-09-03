شارجہ سمر پروموشنز 2025 کا شاندار اختتام، 80 کروڑ درہم سے زائد آمدنی

شارجہ، 3 ستمبر، 2025 (وام)--شارجہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (SCCI) نے شارجہ کمرس اینڈ ٹورازم ڈیولپمنٹ اتھارٹی (SCTDA) کے اشتراک سے "شارجہ سمر پروموشنز 2025" کا اختتام سٹی سنٹر الزاہیہ میں شاندار تقریب کے ساتھ کیا۔
اس سالانہ مہم کو شارجہ کی حیثیت کو ایک علاقائی تجارتی، سیاحتی اور خاندانی تفریحی مرکز کے طور پر اجاگر کرنے میں سنگِ میل قرار دیا گیا۔ مہم کے دوران مجموعی طور پر 800 ملین درہم سے زیادہ کی آمدنی حاصل ہوئی، جس سے مقامی معیشت کو نمایاں سہارا ملا۔
مہم میں ایک ہزار سے زائد ریٹیل آؤٹ لیٹس، شاپنگ سینٹرز، ہوٹلز اور سیاحتی مقامات شامل رہے، جہاں مختلف مقامی اور بین الاقوامی برانڈز پر 75 فیصد تک رعایت فراہم کی گئی۔
2025 کے ایڈیشن میں ریٹیل اور تفریح کو یکجا کرنے کے لیے نئی حکمتِ عملیوں کا تعارف کرایا گیا۔ نمایاں اقدامات میں "شمسہ" کے نام سے نئے مسکٹ کا آغاز شامل رہا جو گرمیوں کی خوشیوں کی علامت ہے، جبکہ ایکسپو سینٹر شارجہ میں "شمسہ انٹرٹینمنٹ سٹی" بھی متعارف کرائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اسمارٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی لانچ کیا گیا جس کے ذریعے الیکٹرانک قرعہ اندازی اور وزیٹرز کے ساتھ بہتر رابطہ ممکن بنایا گیا۔
شارجہ چیمبر کے چیئرمین عبداللہ سلطان العویس نے کہا کہ اس مہم کی کامیابی شارجہ کے طویل مدتی وژن کی عکاسی کرتی ہے، جس کے ذریعے امارت کو ایک پائیدار تجارتی و سیاحتی مرکز بنایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق سرکاری و نجی شعبے کے درمیان تعاون معیشت کو متنوع اور مضبوط بنانے کے لیے نہایت اہم ہے۔
شارجہ ٹورازم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین خالد جاسم المدفع نے بھی اس سال کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ شارجہ روایت اور جدیدیت کو یکجا کرکے منفرد سیاحتی اور تفریحی تجربات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
شارجہ چیمبر کے ڈائریکٹر جنرل محمد احمد امین العوضی نے کہا کہ یہ مہم منصوبہ بندی اور جدت کے امتزاج کے باعث خاندانی تفریحی تجربات فراہم کرنے میں کامیاب رہی اور شارجہ کی ریٹیل اور سیاحتی صنعتوں کو مزید فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔