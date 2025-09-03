ایکسپو اوساکا میں اماراتی شرکت عالمی ترقی میں شراکت داری کے عزم کی عکاس ہے: ڈاکٹر محمد الحمادی الکویتی

اوساکا، 3 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی حکومت میں سائبر سیکیورٹی کے سربراہ ڈاکٹر محمد حماد الکویتی نے کہا ہے کہ جاپان کے شہر اوساکا میں جاری ایکسپو 2025 میں امارات کی شرکت اس کے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے کے غیر متزلزل عزم کی مظہر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اماراتی پویلین نہ صرف ملک کے ترقیاتی وژن کو اجاگر کر رہا ہے بلکہ جدت، پائیداری اور انسانی وسائل کی ترقی میں اس کی قائدانہ کوششوں کی عکاسی بھی کر رہا ہے۔
ڈاکٹر الکویتی نے اپنے دورۂ اماراتی پویلین کے دوران کہا کہ اس شرکت کا مقصد ایک ایسا مستقبل تشکیل دینا ہے جو پائیدار، خوشحال اور شراکتی ہو۔ ان کے مطابق امارات اس مقصد کے حصول کے لیے عالمی سطح پر شراکت داری کو فروغ دینے، علم کے تبادلے کو بڑھانے اور ٹیکنالوجی و ماحول کے درمیان توازن قائم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اماراتی پویلین کو دنیا بھر سے بھرپور پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اور یہ اب تک تین ملین سے زائد زائرین کو اپنی جانب متوجہ کر چکا ہے، جو اسے ایکسپو 2025 کے مقبول ترین قومی پویلینز میں سے ایک بناتا ہے۔ انہوں نے پویلین کے منتظمین کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ پویلین نہ صرف ایک معلوماتی اور انٹرایکٹو پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے بلکہ امارات کی مختلف شعبہ جات میں حاصل کردہ کامیابیوں کو بھی اجاگر کر رہا ہے۔
ڈاکٹر الکویتی نے ایکسپو کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ ایکسپو 2025 اوساکا میں 158 ممالک اور خطے شریک ہیں جب کہ سات بین الاقوامی تنظیمیں بھی اپنے اپنے پویلینز، نمائشوں اور تقریبات کے ذریعے اپنا نقطۂ نظر پیش کر رہی ہیں۔ ان تمام سرگرمیوں کو "ہماری زندگیوں کے لیے مستقبل کی سوسائٹی کو ڈیزائن کرنا" کے تھیم کے تحت ترتیب دیا گیا ہے، جو مستقبل کے سماجی خدوخال کی تشکیل کا عکاس ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اماراتی پویلین نہ صرف ملک کے جدید وژن کا ترجمان ہے بلکہ یہ پائیداری، صحت، ٹیکنالوجی اور خلائی سائنس جیسے شعبوں میں اس کے عالمی کردار کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امارات کی یہ کاوشیں سائنسی تحقیق، اختراع اور نوجوانوں کی شمولیت کے ذریعے نہ صرف انفرادی صلاحیتوں کو نکھار رہی ہیں بلکہ اجتماعی ترقی کے لیے نئے در بھی کھول رہی ہیں۔