ابوظہبی میں عالمی ری انشورنس مرکز کے قیام کے لیے ادنوک اور 'RIQ' کا 50 کروڑ ڈالر کا معاہدہ

ابوظہبی، 3 ستمبر، 2025 (وام)--انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کے تحت قائم 'RIQ'، جو کہ ایک جدید مصنوعی ذہانت پر مبنی ری انشورنس پلیٹ فارم ہے، نے ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی (ادنوک) کے ساتھ ایک اسٹریٹجک شراکت داری قائم کی ہے۔ اس تعاون کا مقصد آئندہ دس برسوں کے دوران 500 ملین امریکی ڈالر سے زائد کے رسک کور کو یقینی بنانا ہے، تاکہ عالمی سطح پر ری انشورنس سروسز کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔
یہ پلیٹ فارم، جسے انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی نے 'بلیک راک' اور 'لونیٹ' کے اشتراک سے متعارف کرایا ہے، نہ صرف جدید ڈیٹا ماڈلنگ اور مصنوعی ذہانت سے تقویت یافتہ انڈررائٹنگ کا استعمال کرے گا بلکہ ری انشورنس کی مکمل خدمات بھی فراہم کرے گا۔ اس شراکت داری کو 'RIQ' اور انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کے درمیان حالیہ اتحاد کے تسلسل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کا مقصد آئندہ دہائی میں ایک ارب ڈالر سے زائد کے ری انشورنس پریمیمز پیدا کرنا ہے۔
'RIQ' اس وقت ایک باضابطہ ری انشورر کے طور پر اجازت حاصل کرنے کے لیے بھی کوشاں ہے، تاکہ عالمی سطح پر اپنی ساکھ کو مستحکم کیا جا سکے اور انشورنس کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو فروغ دیا جا سکے۔