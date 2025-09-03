صدرِ امارات شیخ محمد بن زاید کی برادرانہ دورے پر ریاض آمد، ولی عہد محمد بن سلمان نے استقبال کیا

ریاض، 3 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عالی جناب شیخ محمد بن زاید النہیان آج سعودی عرب کے برادرانہ دورے پر ریاض پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔
ریاض کے کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سعودی ولی عہد اور وزیرِاعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے صدر امارات اور ان کے ہمراہ آنے والے اعلیٰ سطحی وفد کا خیرمقدم کیا۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کے ہمراہ آنے والے اعلیٰ سطحی وفد میں متعدد اہم حکومتی و سفارتی شخصیات شامل تھیں۔ ان میں ابوظہبی کے نائب حکمران اور قومی سلامتی کے مشیر شیخ طحنون بن زاید النہیان، صدارتی دفتر برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، صدرِ مملکت کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی بن حمد الشامسی، وزیرِ سرمایہ کاری محمد بن حسن السویدی، صدارتی دفتر برائے اسٹریٹجک امور کے چیئرمین اور ابوظہبی ایگزیکٹو آفس کے سربراہ ڈاکٹر احمد مبارک المزروعی، اور سعودی عرب میں متحدہ عرب امارات کے سفیر شیخ نھیان بن سیف النہیان شامل ہیں۔