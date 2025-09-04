یو اے ای کی اقوام متحدہ کے امن مشن پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 4 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے لبنان میں اقوام متحدہ کے عبوری امن مشن (یونفیل) کی پوزیشنز کے قریب اسرائیلی فوج کی جانب سے گرینیڈ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔
اماراتی وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ امن مشنز کو نشانہ بنانا نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1701 کی بھی صریحاً نفی ہے۔
بیان میں متحدہ عرب امارات نے لبنان کی خودمختاری، سالمیت اور علاقائی وحدت کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا اور کہا کہ لبنان میں قیامِ امن کے لیے یونفیل کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔