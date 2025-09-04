کویت میں گلف ہاؤسنگ کانفرنس، اماراتی وفد کی شرکت

کویت، 4 ستمبر، 2025 (وام)--شیخ زاید ہاؤسنگ پروگرام کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر محمد المنصوری کی قیادت میں متحدہ عرب امارات کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے کویت میں منعقدہ دوسری گلف ہاؤسنگ کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس کا انعقاد خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کے جنرل سیکریٹریٹ کے زیر اہتمام کیا گیا، جس میں رکن ممالک سے تعلق رکھنے والے سینئر حکام، ماہرین اور شہری ترقی و رہائش کے شعبے سے وابستہ افراد نے بھرپور شرکت کی۔
کانفرنس میں خلیجی ممالک کے درمیان پائیدار رہائشی منصوبوں کے مستقبل اور جدید عالمی رجحانات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اس دوران محمد المنصوری نے “جی سی سی ممالک میں پائیدار رہائشی ماڈلز” کے عنوان سے ایک اہم پینل مباحثے میں شرکت کی۔ اس سیشن میں کئی اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی جن میں سمارٹ ٹیکنالوجی کا انضمام، نجی و سرکاری شعبے کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانا، اور ایسی پالیسیز و قوانین کا جائزہ لینا شامل تھا جو مربوط شہری بستیوں کے قیام میں معاون ثابت ہوں۔
مباحثے کے دوران شرکاء نے ایک مشترکہ خلیجی معلوماتی پلیٹ فارم کے قیام پر زور دیا جس کے ذریعے اعداد و شمار اور تجربات کا تبادلہ ممکن ہو سکے۔ شرکاء کے مطابق، یہ قدم نہ صرف علاقائی ہم آہنگی کو فروغ دے گا بلکہ سماجی استحکام اور عوامی معیارِ زندگی میں بہتری کا سبب بھی بنے گا۔
انجینئر المنصوری نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات کی قیادت خلیجی سطح پر مشترکہ تعاون کو غیر معمولی اہمیت دیتی ہے، بالخصوص رہائش کے شعبے میں، جو سماجی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے خلیجی تعاون کے تحت اب تک حاصل ہونے والی پیش رفت کو سراہتے ہوئے کہا کہ امارات مستقبل میں بھی مشترکہ منصوبوں اور اقدامات کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔
المنصوری نے کہا کہ رہائش کا شعبہ خاندانی استحکام، سماجی تحفظ اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ متحدہ عرب امارات نے اس شعبے میں کئی ماڈرن منصوبے متعارف کرائے ہیں، جو سمارٹ ٹیکنالوجی اور ماحول دوست ڈیزائن پر مبنی ہیں، اور یہ سب کچھ ملک کی "ہم اماراتی ہیں 2031" ویژن سے ہم آہنگ ہے۔
اپنی گفتگو کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے جدید مکانات کی فراہمی اور توانائی کی بچت پر مبنی ماڈلز کی بدولت عالمی سطح پر اعلیٰ معیارِ زندگی اور شہری منصوبہ بندی کے حوالے سے نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ انہوں نے شیخ زاید ہاؤسنگ پروگرام کو پورے خطے میں ایک مثالی ماڈل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام نے ہزاروں اماراتی خاندانوں کو ان کی ضروریات کے مطابق جدید رہائش فراہم کی، جس سے معاشرتی استحکام اور فلاح و بہبود کو فروغ ملا ہے۔