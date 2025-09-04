شیخ عبداللہ بن زاید نے رازان خلیفہ المبارک کو خصوصی ایلچی برائے ماحولیات مقرر کر دیا

ابوظہبی، 4 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے قدرتی ماحول کے تحفظ اور حیاتیاتی تنوع کے فروغ کے عالمی ایجنڈے میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے عزم کے ساتھ ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ اس مقصد کے تحت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے رازان خلیفہ المبارک کو وزارتِ خارجہ کی خصوصی ایلچی برائے ماحولیات مقرر کیا ہے۔
یہ تقرری نہ صرف امارات کے عالمی سطح پر مؤثر اور اسٹریٹجک کردار کو مزید تقویت دے گی بلکہ وزارتِ خارجہ کی پالیسیوں کو قومی اداروں کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ بھی کرے گی، تاکہ ماحولیات کے اہداف کو ملک کی وسیع تر ترقیاتی ترجیحات کا حصہ بنایا جا سکے۔
یہ اقدام ایک مربوط اور مؤثر قومی ماحولیاتی ایجنڈے کی تشکیل میں مدد دے گا، جو پائیدار ترقی کے اماراتی وژن کو سہارا دیتا ہے اور دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے ماحولیاتی چیلنجز کے مقابلے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔
رازان خلیفہ المبارک کی یہ تقرری امارات کے اس عزم کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ وہ قدرتی وسائل کے تحفظ اور حیاتیاتی تنوع کے فروغ کو سفارت کاری کے ذریعے خطے اور عالمی سطح پر آگے بڑھاتا رہے گا۔
رازان المبارک کی عالمی سطح پر خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں، بالخصوص کوپ28 میں ہائی لیول چیمپئن کے طور پر ان کا کردار اور بین الاقوامی سطح پر قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے ان کی نمایاں خدمات انہیں ایک بااثر اور معتبر شخصیت بناتی ہیں۔