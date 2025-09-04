اماراتی امدادی قافلہ رفح کے راستے غزہ میں داخل، طبی و غذائی سامان کی فراہمی

العرش، 4 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی جانب سے فلسطینی عوام کی مدد کے لیے بھیجا گیا ایک بڑا انسانی ہمدردی پر مبنی امدادی قافلہ مصر کے رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے غزہ میں داخل ہو گیا۔ یہ اقدام موجودہ حالات میں فلسطینی عوام کی امداد کے لیے جاری آپریشن ‘الفارس الشهم 3’ کے فریم ورک کے تحت کیا گیا ہے۔
قافلے میں 23 ٹرک شامل تھے جن میں سے 16 ٹرک طبی امدادی سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سامان امارات کی جانب سے عالمی ادارہ صحت کو فراہم کیا گیا ہے تاکہ غزہ کے اسپتالوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ اس امداد میں دوائیں، طبی محلول اور جان بچانے والے آلات شامل ہیں، جن میں وینٹی لیٹرز، ڈائیلاسز مشینیں و فلٹرز، سانس کے آلات، انفیوژن پمپس اور بلڈ گلوکوز مانیٹرز شامل ہیں۔
اس کے علاوہ، بھیجے گئے سامان میں اسپتالوں کے لیے جدید بستر، بچوں اور نوزائیدہ مریضوں کے بیڈز، ایمرجنسی ٹرانسفر اسٹریچرز، وہیل چیئرز اور میڈیکل کرچز بھی شامل ہیں۔ حساس ادویات اور ویکسینز کے محفوظ ذخیرے کے لیے خصوصی ریفریجریٹرز بھی فراہم کیے گئے ہیں۔
مزید برآں، سات ٹرک غذائی اجناس لے کر غزہ پہنچے تاکہ فوری غذائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔
امارات نے واضح کیا ہے کہ آپریشن ‘الفارس الشهم 3’ کے تحت فلسطینی عوام کو مسلسل انسانی و ریلیف امداد فراہم کی جا رہی ہے تاکہ ان کی مشکلات کم کی جا سکیں اور خاص طور پر کمزور اور متاثرہ طبقات کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکیں۔