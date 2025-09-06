100 ٹرک، 2,376 ٹن سامان کے ساتھ اماراتی امداد کے پانچ قافلے غزہ میں داخل

غزہ، 6 ستمبر، 2025 (وام)--امارات کے انسانی ہمدردی آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت اس ہفتے پانچ امدادی قافلے مصر کے راستے رافحہ بارڈر کراسنگ سے غزہ پٹی میں داخل ہوئے۔ قافلوں میں 100 ٹرک شامل تھے جو 2,376 ٹن خوراک، ادویات اور عارضی رہائش کا سامان لے کر پہنچے۔
بیانات کے مطابق سرحدی گذرگاہ کھلنے کے بعد سے رافحہ کے ذریعے غزہ میں داخل ہونے والی اماراتی امداد کا مجموعی حجم 10 ہزار ٹن سے تجاوز کر گیا ہے۔
العریش میں موجود اماراتی امدادی ٹیم سامان کی درست لوڈنگ، رافحہ سے ترسیل اور غزہ کے اندر مستحقین تک بروقت رسائی کی نگرانی کر رہی ہے۔
جنگ بندی کے آغاز کے بعد امارات نے ریلیف آپریشنز میں مزید تیزی لاتے ہوئے کمزور طبقات کی تکالیف کم کرنے اور بنیادی ضروریات پہنچانے پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔
متحدہ عرب امارات نے ایک بار پھر فلسطینی عوام کی مسلسل امداد اور موجودہ حالات کے اثرات کم کرنے کے عزم کو دہرایا ہے۔