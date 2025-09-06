صدرِ امارات شیخ محمد بن زاید کا ADIHEX کا دورہ، 'میراث زندہ رہتی ہے' کے عنوان تلے روایت و جدیدیت کا امتزاج

ابوظہبی، 6 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے ابوظہبی انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ ایکویسٹرین ایگزیبیشن (ADIHEX) کے 22ویں ایڈیشن کا دورہ کیا، جو ابو ظہبی نیشنل ایگزیبیشن سینٹر (ایڈنیک) میں 'میراث زندہ رہتی ہے' کے عنوان کے ساتھ جاری ہے۔
نمائش کے دورے کے دوران، جو ایڈنیک گروپ کی میزبانی اور اماراتی فالکنرز کلب کے اشتراک سے منعقد ہے، انہیں قومی پویلینز میں اماراتی ثقافتی ورثے کی جھلک اور ایسی اختراعی حل پیش کیے گئے جو روایت کو عصرِ حاضر کی تکنیک سے جوڑتے ہیں۔ صدرِ مملکت نے بین الاقوامی اسٹالز بھی دیکھے جہاں ذمہ دار اور پائیدار شکار و گھڑ سواری سے متعلق جدید مصنوعات و اختراعات متعارف کرائی گئیں۔
شیخ محمد بن زاید نے کہا کہ قومی ورثے کا تحفظ اور نئی نسل کا اپنی ثقافتی شناخت سے ربط مضبوط بنانا ضروری ہے تاکہ یہ روایت تسلسل سے آگے بڑھے۔ ان کے مطابق ADIHEX اصالت، قومی فخر اور معیاری میزبانی کی علامت ہے، جو بازداری اور گھڑ سواری جیسی روایات کو پائیدار طریقوں اور ماحول دوست اقدامات کے ذریعے محفوظ بناتا ہے۔
انہوں نے نمائش کی اعلیٰ معیار کی تنظیم کو بین الاقوامی تقریبات کے لیے ایک مثالی نمونہ قرار دیا اور کہا کہ یہ پلیٹ فارم ماضی و حال، روایت و جدت کے درمیان عالمی ثقافتی تبادلے کو فروغ دیتا ہے اور ہر ایڈیشن میں اماراتیوں کی صلاحیتوں کو نئی کامیابیوں کی کہانی بنا دیتا ہے۔
دورے کے موقع پر صدارتی دفتر برائے ترقی و شہداء امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دفتر برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان اور متعدد اعلیٰ حکام بھی ان کے ہمراہ تھے۔