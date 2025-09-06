امارات کا مصر سے مکمل اظہارِ یکجہتی، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے بیانات کی مذمت

ابوظہبی، 6 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے عرب جمہوریہ مصر کی کوششوں کی بھرپور تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاہرہ کی فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی، جبری بے دخلی کی مزاحمت، فوری جنگ بندی کی کوششیں اور عام شہریوں کی تکالیف کم کرنے کے اقدامات قابلِ تحسین ہیں۔
امارات نے اسرائیلی وزیرِ اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ان بیانات کی سخت مذمت کی جن میں غزہ پٹی سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا ذکر کیا گیا۔ امارات نے واضح کیا کہ فلسطینی عوام کو نشانہ بنانے والی ہر قسم کی جبری بے دخلی کی کوشش قابلِ مذمت ہے۔
اماراتی وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایسے بے بنیاد مطالبات بین الاقوامی قانون اور اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کی روگردانی ہیں اور فلسطینی عوام کے اپنی سرزمین پر رہنے اور آزاد، خودمختار ریاست قائم کرنے کے ناقابلِ تنسیخ حق پر صریح دست درازی ہے۔
بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کا تحفظ کسی سیاست کا انتخاب نہیں بلکہ اخلاقی، انسانی اور قانونی ذمہ داری ہے۔
امارات نے کہا کہ خطے میں پائیدار استحکام کا واحد راستہ دو ریاستی حل ہے اور متعلقہ اقوامِ متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد و خودمختار فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی دیرپا امن ممکن ہے۔